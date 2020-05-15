С сегодняшнего дня, 15 мая, в Австрии после карантина, объявленного еще в середине марта, открываются рестораны, кафе, библиотеки и музеи.

Чтобы поддержать ресторанный бизнес и стимулировать спрос на его услуги, в столице Австрии, Вене, администрация города приняла решение раздать всем домохозяйствам ваучеры на походы в ресторан. Если человек живет один, он получит ваучер на 25 евро (около 720 грн), если количество людей большее - то каждый получит чек на 50 евро (около 1 440 грн).

Талоны можно будет использовать во всех участвующих в программе ресторанах и кафе до конца сентября. Их действие распространяется только на еду, алкоголь в их счет заказывать нельзя. Всего ваучеры получат 950 тысяч домохозяйств Вены.

Напомним, Австрия с 15 мая также возобновляет религиозные службы и школьные занятия для выпускников.

Также мы писали, что Австрия и Германия откроют общую границу с 15 июня.