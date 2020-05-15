По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине зафиксировано уже 17 330 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 14 мая, таких случаев было 16 847. За сутки выявлено 483 новых заболевших.

Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ Минздрава в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 476 летальных, 4 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 674 случая;

Волынская область - 582 случая;

Днепропетровская область - 791 случай;

Донецкая область - 121 случай;

Житомирская область - 538 случаев;

Закарпатская область - 816 случаев;

Запорожская область - 356 случаев;

Ивано-Франковская область - 1188 случаев;

Кировоградская область - 437 случаев;

г. Киев - 2 068 случаев;

Киевская область - 1 094 случая;

Львовская область - 942 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 228 случаев;

Одесская область - 712 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1074 случая;

Сумская область - 158 случаев;

Тернопольская область - 1 060 случаев;

Харьковская область - 757 случаев;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 222 случая;

Черновицкая область - 2 600 случаев;

Черкасская область - 350 случаев;

Черниговская область - 96 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 в Центр поступило 1 252 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 43 842 сообщения о подозрении на Covid-19.

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и планета пытаются справиться с последствиями пандемии коронавируса.