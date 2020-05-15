Данные на утро 15 мая. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 330 человек
По состоянию на утро пятницы, 15 мая, в Украине зафиксировано уже 17 330 случаев инфицирования коронавирусом. Вчера, 14 мая, таких случаев было 16 847. За сутки выявлено 483 новых заболевших.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ Минздрава в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 476 летальных, 4 473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 674 случая;
Волынская область - 582 случая;
Днепропетровская область - 791 случай;
Донецкая область - 121 случай;
Житомирская область - 538 случаев;
Закарпатская область - 816 случаев;
Запорожская область - 356 случаев;
Ивано-Франковская область - 1188 случаев;
Кировоградская область - 437 случаев;
г. Киев - 2 068 случаев;
Киевская область - 1 094 случая;
Львовская область - 942 случая;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 228 случаев;
Одесская область - 712 случаев;
Полтавская область - 257 случаев;
Ровенская область - 1074 случая;
Сумская область - 158 случаев;
Тернопольская область - 1 060 случаев;
Харьковская область - 757 случаев;
Херсонская область - 167 случаев;
Хмельницкая область - 222 случая;
Черновицкая область - 2 600 случаев;
Черкасская область - 350 случаев;
Черниговская область - 96 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 15 мая 2020 в Центр поступило 1 252 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 43 842 сообщения о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, как Украина и планета пытаются справиться с последствиями пандемии коронавируса.