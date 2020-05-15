Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (дело о пленках которого передали в СБУ - Ред.) в начале мая публично заявлял, что при Офисе президента создадут общественный совет для обсуждения наиболее резонансных уголовных производств. Однако официально в самом Офисе Зеленского эту информацию опровергли, заявив про отсутствие документов о создании такого органа.

Об этом сообщают "Украинские новости".

В Департаменте по вопросам обращений граждан Офис президента в ответ на информационный запрос журналистов с просьбой указать подразделения, которые занимаются анонсированной Ермаком подготовительной работой по созданию нового органа и формате его работы, заявили об отсутствии необходимой информации.

"Сообщаем, что информация (документы) относительно создания специального общественного совета при Офисе Президента Украины в причастных структурных подразделениях Офиса президента Украины отсутствует", - говорится в ответе, подписанном руководителем департамента обращений граждан Анной Килевой.

В ответе также содержатся расплывчатые формулировки, из которых понять реальную ситуацию о создании совета не представляется возможным. Также неясно, зачем упоминаются "причастные" подразделения, когда работа по созданию совета не ведется, и о каком "специальном общественном совете" идет речь.

Так выглядел запрос журналистов:

Это ответ из офиса президента:

Напомним, Офис генпрокурора заинтересовался полусотней младенцев, рожденных украинками для иностранцев.

Как сообщала "Страна", Ермак верит, что в октябре на Донбассе состоятся местные выборы.

Ранее "Страна" сообщала про мягкие посадки при Зеленском: суды отпускают порохоботов, радикалов и коррупционеров.