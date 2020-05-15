Украине необходимо отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда. Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили сообщил в эфире программы "Право на владу".

Экс-президент Грузии напомнил, что в свое время он отказался от услуг МВФ. "Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ", - отметил он.

По словам Саакашвили, Украина уже сейчас достаточно сильная, чтобы тоже от этого отказаться. "Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас всё ещё впереди", - сказал Саакашвили.

Саакашвили про деньги МВФ - таймкод 13:20

Как сообщала "Страна", 13 мая Рада приняла "антиколомойский" закон во втором чтении.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, первый транш от МВФ Украина может получить уже через две недели.