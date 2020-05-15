Саакашвили заявил, что Украина уже сейчас может отказаться от денег МВФ
Украине необходимо отказаться от новых кредитов Международного валютного фонда. Об этом глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили сообщил в эфире программы "Право на владу".
Экс-президент Грузии напомнил, что в свое время он отказался от услуг МВФ. "Мне кажется, что при всем том, что мы сейчас обязаны сотрудничать с МВФ, вы посмотрите, сколько они нам денег дают. Они дают нам денег ровно столько, чтобы мы просто рассчитывались за внешние долги. И мы из-за этого вынуждены постоянно ходить на поклон. Я в свое время в Грузии отказался от услуг МВФ", - отметил он.
По словам Саакашвили, Украина уже сейчас достаточно сильная, чтобы тоже от этого отказаться. "Но конечно, не с той целью, чтобы вернуть старых воров, а для того, чтобы цивилизованным путем совершить реформы и изменения. И в этом смысле у нас всё ещё впереди", - сказал Саакашвили.
Саакашвили про деньги МВФ - таймкод 13:20
Как сообщала "Страна", 13 мая Рада приняла "антиколомойский" закон во втором чтении.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, первый транш от МВФ Украина может получить уже через две недели.