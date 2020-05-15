В пятницу, 15 мая, Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,67 грн, что на копейку ниже показателей вчерашнего дня.

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Цена евро сегодня составляет 28,78 грн, эта валюта подешевела на 24 копейки.

Российский рубль так же немного подешевел и его цена составляет сегодня 0,359 грн.

Ранее "Страна" писала, что банки опускают доллар, но готовятся к новому кризису. 14 мая доллар на межбанке опустился на 3 копейки и пробил психологическую отметку - в рамках 26,66-26,68 грн/$. На наличном рынке средние цены остались на вчерашнем уровне: на продаже в рамках 26,90-27,0 грн/$, на покупке - 26,55-26,70 грн/$.

Также стало известно, что в Украине ломбардам разрешат заниматься обменом валют.