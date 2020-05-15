В Киеве с утра 15 мая снова образовались многокилометровые заторы, в частности на центральных улицах. Такой транспортный коллапс на дорогах наблюдается уже четвертый день подряд по причине того, что жители мегаполиса добираются на работу на собственном транспорте и такси. Метро не ходит. А в общественный транспорт пропускают ограниченное число пассажиров.

Об этом сообщают данные онлайн-сервисов мониторинга пробок.

Так, по данным Google-maps, пробки образовались на большинстве центральных улиц и на Окружной дороге. Несколько ДТП произошло на Набережно-Крещатицкой и Гаванском мосте. Кроме того, причиной пробок на некоторых улицах стали ДТП и ремонтные работы.

Заторы сковали Южный мост, где выполняется ремонт, а также проспекты Победы, Лобановского и Голосеевский.

По состоянию на 08:00 Яндекс.пробки показывает 5 баллов на дорогах. Перекрыт Северный мост и проспект Степана Бандеры, улица Оноре де Бальзака (на Троещине) горит "красным".

Как сообщала "Страна", автобусы, поезда и самолеты в Украине будут запускать в три этапа.

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