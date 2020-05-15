Власти США готовы пойти на очень жесткие меры в своем противостоянии с коронавирусом, учитывая то, что темп распространения эпидемии в стране никак не удается сбить.

Белый дом активно готовит указ Трампа, который определит, что некоторые виды основных лекарств должны производиться исключительно на территории США.

Об этом сообщили источники в администрации главы государства, как передает Интерфакс со ссылкой на CNBC.

Исполнительный указ, аналогичный тому, который был предложен торговым советником Белого дома Питером Наварро, упростит процедуру согласования для лекарств, произведенных в США и медицинских принадлежностей.

Указ также стимулирует правительственные учреждения покупать медицинские изделия только американского производства. Этот документ может быть подписан Трампом уже в пятницу, 15 мая.

Напомним, что по данным Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Минздрава США, 90% лекарств в страну импортируются, и подавляющее большинство их из Китая.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп признался, что двое его близких друзей умерли от коронавируса.