Новый глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили заявил о своих планах разработать новый закон о государственно-частном партнерстве.

Этот закон, по мнению чиновника, должен помочь Украине в развитии предпринимательства в стране и создании тысяч новых рабочих мест.

Об этом Михаил Саакашвили заявил в эфире программы "Право на владу".

"Мне кажется, главное, что должна Украина получить, - это государственно-частное партнерство. Мы должны с маленьким и средним бизнесом поднять это партнерство и сказать: государство может выполнять только вот эти функции, остальные все функции - это только можно вместе с людьми, которые создают достаток этой страны, которые создают 80% рабочих мест. Я хочу предложить Национальному совету реформ новый закон о государственно-частном партнерстве, где основные функции, которые должны принадлежать частным субъектам - очень предприимчивым, очень умным, очень талантливым украинцам. Я их встречаю каждый день", - сказал Саакашвили.

Видео: ТСН

Ранее "Страна" сообщала, что Саакашвили рассказал и.о. посла США о желании еще более тесно вовлечь американцев в украинские реформы.