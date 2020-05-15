Известный бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, который потерял маленького сына в результате неудачного покушения на него самого, обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в расследовании дела.

Напомним, шестым подозреваемым в этом деле стал известный киевский радикал Юрий Ткаченко.

В своем Facebook депутат Киевского облсовета заявил, что готов предоставить всю собранную им самостоятельно информацию Владимиру Зеленскому, поскольку не доверяет силовикам.

"Я не знаю кто покрывает заказчиков моего убийства и причастных к смерти сына, но я точно знаю, что все виновные понесут заслуженное наказание. У меня есть достаточно фактов и свидетельских показаний для этого... Но, к сожалению, пока нет веры в правоохранительную систему.

Поэтому я обращаюсь к нашему президенту - я готов предоставить вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится и предотвратить новые убийства. Владимир Зеленский, это в ваших силах!", - написал Соболев.

Напомним суть дела. Покушение на Вячеслава Соболева в центре Киева произошло 1 декабря 2019 года. Киллеры промазали и вместо бизнесмена застрелили 3-летнего сына бизнесмена - Сашеньку.

В марте этого года Офис генпрокурора отчитался об аресте 20-летнего уроженца города Ирпень Александра Раева и гражданина Российской Федерации Ибрагима Шахгириева. В постановлении судебного реестра об избрании Раеву меры пресечения в виде ареста говорится, что следствие инкриминирует ему и Шахгириеву пособничество в организации убийства Соболева (ч.5 ст.27, ч.2 ст.15, п.п.11, 12 ч. 2 ст.115 УК Украины). Также действия чеченца дополнительно квалифицированы по статье за ​​незаконный оборот оружия (ч.1 ст.263 УК Украины).

В деле было пять подозреваемых (о шестом, Юрии Ткаченко смотрите выше - Ред.). Кроме Раева, Абуева и Шахгириева, это задержанные вскоре после убийства ребенка Соболева атошники - киллер Андрей Лаврега и его помощник Евгений Семенов.

При этом ранее Соболев сообщал, что на него готовится новое покушение, а полиция сняла охрану с его семьи.