Чудеса в нашем рациональном мире все еще случаются. В Микронезии, у берегов острова Намолук (самый маленький атолл - Ред.) нашли живыми двух рыбаков, которые ушли на промысел почти полтора месяца назад и были унесены в открытый океан.

Об этом передает новозеландское радио RNZ Pacific.

2 апреля трое мужчин ушли на промысел с острова Ибэй, который входит в состав Маршалловых островов. Причем рыбаки вышли в океан в условиях сильного ветра. Однако двигатель катера сломался, и судно легло в дрейф, который в итоге растянулся на 1 600 километров.

"Они были худыми и слабыми, как и следовало ожидать после 42 дней в море", - сказал министр здравоохранения Маршалловых островов Джек Ниденталь.

Утром 14 мая пропавшее судно заметили возле берегов микронезийского острова Намолук. При этом на борту было только два рыбака - Годфри Капелла и Томас Бенджамин. Информации о судьбе третьего рыболова - Джуниора Джорама - пока нет.

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