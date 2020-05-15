Опубликована карта распространения COVID-19 по областям Украины на 15 мая. Фото: pixabay.com

Минздрав опубликовал карту, на которой показано количество заболевших коронавирусом украинцев по областям. Всего за последние сутки пациентов стало на 483 больше прежнего.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 674 (364 выздоровели)
  • Волынская область - 582 (142 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 791 (91 выздоровел)
  • Донецкая область - 121 (34 выздоровели)
  • Житомирская область - 538 (123 выздоровели)
  • Закарпатская область - 816 (128 выздоровели)
  • Запорожская область - 356 (160 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 1188 (445 выздоровели)
  • Киев - 2 068 (200 выздоровели)
  • Киевская область - 1 094 (188 выздоровели)
  • Кировоградская область - 437 (300 выздоровели)
  • Луганская область - 42 (17 выздоровели)
  • Львовская область - 942 (180 выздоровели)
  • Николаевская область - 228 (78 выздоровели)
  • Одесская область - 712 (43 выздоровели)
  • Полтавская область - 257 (163 выздоровели)
  • Ровенская область - 1 074 (293 выздоровели)
  • Сумская область - 158 (85 выздоровели)
  • Тернопольская область - 1060 (482 выздоровели)
  • Харьковская область - 757 (94 выздоровели)
  • Херсонская область - 167 (101 выздоровел)
  • Хмельницкая область - 222 (55 выздоровели)
  • Черкасская область - 350 (177 выздоровели)
  • Черновицкая область - 2 600 (511 выздоровели)
  • Черниговская область - 96 (19 выздоровели).

Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины на 15 мая

"Подтверждено 17 330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки.  На амбулаторном лечении находится 11 842 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 5 488 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек", - указано в сообщении.

От осложнений коронавируса скончалось 476 украинцев, однако излечилось уже 4 473 пациентов. 

Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины на 15 мая

Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины на 15 мая

 

Напомним, в Киеве обнаружили новый очаг заболевания коронавирусом - в Дарницком доме-интернате для девочек. Его закрыли на карантин.Всего в учреждении протестировали 182 человека. Оказалось, что заболели 53 воспитанницы возрастом от 7 до 35 лет и 26 женщин, а также двое мужчин из персонала. Госпитализированы трое пациентов из числа персонала. Инфицированные воспитанницы в удовлетворительном состоянии получают медпомощь в интернате. 

Как сообщала "Страна", глава Украины Владимир Зеленский поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения возможности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", принятый Радой на внеочередном заседании 7 мая 2020 года. 

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