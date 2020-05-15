Опубликована карта заболеваемости коронавирусом по областям Украины на 15 мая
Минздрав опубликовал карту, на которой показано количество заболевших коронавирусом украинцев по областям. Всего за последние сутки пациентов стало на 483 больше прежнего.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая область - 674 (364 выздоровели)
- Волынская область - 582 (142 выздоровели)
- Днепропетровская область - 791 (91 выздоровел)
- Донецкая область - 121 (34 выздоровели)
- Житомирская область - 538 (123 выздоровели)
- Закарпатская область - 816 (128 выздоровели)
- Запорожская область - 356 (160 выздоровели)
- Ивано-Франковская область - 1188 (445 выздоровели)
- Киев - 2 068 (200 выздоровели)
- Киевская область - 1 094 (188 выздоровели)
- Кировоградская область - 437 (300 выздоровели)
- Луганская область - 42 (17 выздоровели)
- Львовская область - 942 (180 выздоровели)
- Николаевская область - 228 (78 выздоровели)
- Одесская область - 712 (43 выздоровели)
- Полтавская область - 257 (163 выздоровели)
- Ровенская область - 1 074 (293 выздоровели)
- Сумская область - 158 (85 выздоровели)
- Тернопольская область - 1060 (482 выздоровели)
- Харьковская область - 757 (94 выздоровели)
- Херсонская область - 167 (101 выздоровел)
- Хмельницкая область - 222 (55 выздоровели)
- Черкасская область - 350 (177 выздоровели)
- Черновицкая область - 2 600 (511 выздоровели)
- Черниговская область - 96 (19 выздоровели).
"Подтверждено 17 330 случаев COVID-19, из них 483 за последние сутки. На амбулаторном лечении находится 11 842 пациентов. Всего нуждались в госпитализации 5 488 человек. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 225 человек", - указано в сообщении.
От осложнений коронавируса скончалось 476 украинцев, однако излечилось уже 4 473 пациентов.
Напомним, в Киеве обнаружили новый очаг заболевания коронавирусом - в Дарницком доме-интернате для девочек. Его закрыли на карантин.Всего в учреждении протестировали 182 человека. Оказалось, что заболели 53 воспитанницы возрастом от 7 до 35 лет и 26 женщин, а также двое мужчин из персонала. Госпитализированы трое пациентов из числа персонала. Инфицированные воспитанницы в удовлетворительном состоянии получают медпомощь в интернате.
Как сообщала "Страна", глава Украины Владимир Зеленский поддержал законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения возможности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", принятый Радой на внеочередном заседании 7 мая 2020 года.