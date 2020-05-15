Американская судья Эми Джексон обязала администрацию президента США Дональда Трампа предоставить электронные письма, речь в которых шла о военной помощи Украине.

Она запросила письма в которых есть указание президента о приостановке такой помощи. Решение было принято по иску газеты The New York Times в рамках закона о доступе к информации. Ранее Белый дом отказал в предоставлении документов изданию, ссылаясь на применение исполнительного привилегии.

Об этом сообщает издание Law and Crime.

"Именно, документы в этой категории - это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине", - заявила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш.

Напомним, 29 августа стало известно, что Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены.



Позже помощь Киеву разблокировали, однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого демократы начали процедуру импичмента Дональда Трампа и расследование относительно давления на Украину и манипулирования военной помощью взамен на расследование дела сына конкурента Трампа - Байдена.

Импичмент был провален из-за недостаточного количества голосов республиканцев.