Рождение разнояйцевых близнецов, как оказалось по итогам исследования ученых, является не чудом, а запланированной эволюционной "ошибкой" процесса зарождения жизни.

Об этом сообщает научный журнал Nature Ecology & Evolution.

Ученые из Университета Западной Австралии под руководством Джозефа Томкинса предположила, что женский организм способен регулировать количество овуляций в месяц, в зависимости от возраста и условий.

Однако, чем старше становится женщина, тем больше вероятность родить разнояйцевых близнецов, ведь угроза того, что единственный оплодотворенный эмбрион может не прижиться к стенке матки и погибнуть, выше.

Так, по расчетам ученых, 25 лет - идеальный возраст для того, чтобы организм женщины начал производить так называемую двойную овуляцию, когда во время критических дней созревает не одна, а две яйцеклетки.

Иногда стечение обстоятельств приводит к тому, что женщина беременеет сразу от двоих сперматозоидов в двух разных яйцеклетках. Они развиваются самостоятельно, однако одинаково зависят от матери. Фактически это сбой системы.

В беременности двойней с точки зрения природы и размножения есть определенная опасность, связанная со здоровьем роженицы, которой приходится носить двойной вес. Так, это повышает риск преждевременных родов, что может негативно сказаться на здоровье малышей.

Однако способность регулировать количество яйцеклеток, выделяемых за один цикл передается по наследству, потому исследователи предположили, что в этом может быть заложен некий выгодный организму механизм.

Напомним, в Воронежском перинатальном центре была проведена уникальная операция. Медики сделали кесарево сечение и помогли появиться на свет здоровой девочке, выношенной 38-летней матерью вне матки.

Как сообщала "Страна", в связи с распространением коронавируса ООН предоставила рекомендации беременным, заверив, что пока не существует научных подтверждений повышенной восприимчивости беременных женщин к COVID-19. Рекомендации опубликованы на сайте Агентства ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья.