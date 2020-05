Капли слюны человека, которые вылетают изо рта, когда кто-то громко говорит, висят в воздухе еще больше 10 минут. Ученые во время исследования выяснили, что при громком разговоре они могут сохраняться в воздухе от 8 до 14 минут.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Филипп Анфинруд (Philip Anfinrud) из Национальных институтов здравоохранения США и его коллеги визуализировали капли с помощью плоского луча лазера толщиной в 1 миллиметр и высотой 15 сантиметров. Через узкую щель луч попадал в темную коробку высотой 60 сантиметров, в которой вентилятор равномерно распределял частицы в воздухе. Один из исследователей в течение 25 секунд громко повторял в коробку "stay healthy" (будьте здоровы).

Эту фразу выбрали, так как при произношении звука th частицы слюны выделяются особенно активно. Через 10 секунд после окончания речи вентилятор отключали. Распределение частиц, которые появились в воздухе, записывали на видео в течение 80 минут; по количеству капель в плоском луче высчитывали общее число частиц в объеме камеры.

В начальный момент времени после отключения вентилятора в окне наблюдения (30 квадратных сантиметров) летало в среднем девять капель. Значит, во всем объеме камеры находилось более 60 тысяч частиц, а при произнесении фразы каждую секунду выбрасывалось около двух с половиной тысяч капель. Самые яркие и, соответственно, крупные частицы полностью оседали в течение восьми минут. Капли поменьше летали в воздухе в течение 14 минут.

Фото: Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020

