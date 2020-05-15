Лето 2020 года будет аномально теплым. Очень высокая температура будет на поверхности океана в тропических широтах.

На территории Южной Америки и полуострова Индостан будет очень мало осадков, а над Австралией, Индонезией и восточной частью Индийского океана - слишком много.

К таким выводам пришла группа экспертов, составившая бюллетень по глобальному сезонному климату для Всемирной метеорологической организации.

Четыре раза в год Всемирная метеорологическая организация (ВМО) публикует информационный бюллетень, посвященный сезонному климату (в России за аналогичные исследования отвечает Росгидромет).

Прогнозы ВМО строятся на данных, полученных из 13 Глобальных центров подготовки долгосрочных прогнозов, расположенных по всему миру. 25 апреля вышел очередной документ, в котором были описаны погодные тренды по всей планете на май, июнь и июль 2020 года.



Фото: World Meteorological Organization

Эксперты сравнивали результаты моделирования, опирающегося на свежие инструментальные наблюдения, с нормальными тенденциями (эти тенденции представляют собой кривые, построенные на основе долгосрочных метеорологических наблюдений за 1993-2009 годы).

Они пришли к выводу, что на большей части планеты в летний сезон температура приповерхностного слоя атмосферы будет выше нормальных значений. Схожая тенденция ожидается и для атмосферных осадков - во многих регионах их количество будет избыточным.

Однако над почти всей Южной Америкой и Африкой, а также полуостровом Индостан осадков, напротив, будет меньше обычного. Индонезийский архипелаг и Австралию при этом напротив ждет аномальное высокое количество осадков. В тропических широтах Мирового океана в летний сезон ожидается критический рост температуры воды. В совокупности эти явления указывают на возможное усиление тропических циклонов и повышенный риск для коралловых рифов.

Ориентировочный прогноз климата основан на глобальных прогностических моделях, используемых аккредитованными ВМО центрами по всему миру. Помимо традиционно учитываемых Эль-Ниньо и Ла-Ниньи, прогноз охватывает и другие климатические факторы (например, индоокеанский диполь).

В нем содержится информация для специалистов в области планирования в рамках системы Организации Объединенных Наций, правительств, специалистов по управлению действиями в связи с бедствиями и лиц, ответственных за принятие решений в чувствительных к климату секторах. Информация по странам предоставляется национальными метеорологическими и гидрологическими службами, а информация по регионам — региональными форумами по ориентировочным прогнозам климата.

В январе, феврале и марте 2020 года как Эль-Ниньо/Южное колебание (ЭНЮК), так и индоокеанский диполь находились в нейтральной фазе. Ожидается, что в мае и июне интенсивность ЭНЮК останется в диапазоне, близком к среднему.

Несмотря на отсутствие способствующего потеплению явления Эль-Ниньо, среднемировая приземная температура находится на близком к рекордному уровне. По данным программы "Коперник" ЕЦСПП, апрель 2020 года стал самым теплым апрелем за всю историю наблюдений, несмотря на то что в апреле 2016 года наблюдалось мощное явление Эль-Ниньо. Кроме того, согласно международным комплектам данных, глобальные температуры в январе, феврале и марте 2020 года также заняли первое и второе место в числе самых высоких в истории наблюдений.

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