Коронавирус поражает не только легкие, но также оставляет последствия для почек, сердца. печени и мозга.

Об этом сообщается в исследовании гамбургской университетской клиники в Эппендорфе (UKE).

"SARS-CoV-2 - это "полиорганный вирус", поражающий многочисленные органы. Это может объяснять широкий спектр симптомов, которые наблюдаются при инфекциях COVID-19. После дыхательных путей патогены SARS-CoV-2 поражают особенно почки. Это, вероятно, объясняет тот факт, что у многих пациентов есть нарушения в моче. Кроме того, это может объяснить чрезвычайно высокий уровень до 50% острой почечной недостаточности при инфекциях COVID-19", - сообщил глава исследования, профессор доктор Тобиас Хубер.

Для исследования ученые проанализировали состояние органов 27 человек, умерших от коронавируса, крови и даже головном мозге пациентов.

Напомним, внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико заключил, что у коронавируса есть разные клинические проявления, так как заражения происходит несколькими разными способами. У почти 90% госпитализированных с обострениями COVID-19 действительно обнаружена пневмония, но у более, чем половины также наблюдается - ДВС-синдром, а у примерно 20% нашли повреждения сердечной мышцы. Еще 15% зараженных оказались больны повреждениями почек.

Как сообщала "Страна", международная компания Boston Consulting Group, специализирующаяся на управленческом консалтинге, спрогнозировала возможное развитие событий с пандемией коронавируса в разных странах мира. По данным компании, пик заболеваемости практически везде будет в мае, а выход из режима ограничений начнется не раньше июня.