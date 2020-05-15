Офис президента рассказал о том, как прошло заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в режиме видеоконференции после того, как Россия обвинила Киев в том, что не удалось достичь договоренности по прекращению огня. У

В сообщении пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского говорится, что Украина, Россия и ОБСЕ отметили важность выполнения договоренностей лидеров "Нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже.

"В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в пределах Нормандской встречи 9 декабря 2019", - говорится в сообщении.

Также на заседании подчеркнули необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего на гуманитарные критерии, и указали, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Украинская сторона подчеркнула, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса могут произойти лишь в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, и исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Отметим, что два последних пункта (передача границы и особый статус Донбасса) - являются главными камнями преткновения между России и "ДНР"/"ЛНР" с одной стороны и Украиной с другой.

Как видим, по сообщению Офиса президента, позиция Киева остается неизменной. Как раз против нее и выступают Москва и "республики", что и предопределяет тупик в переговорном процессе.

Напомним, ранее мы писали о визите главного переговорщика Кремля по Украине Дмитрия Козака в Берлин, по итогам которого Козак заявил о намеченных шагах по мирному процессу на Донбассе.