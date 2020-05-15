Строительство газопровода "Северный поток-2" может в ближайшее время возобновиться при помощи российского корабля-трубоукладчика, который на днях прибыл к месту завершению стройки.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анализ спутниковых снимков территории стройки.

По информации издания, в немецкий порт Мукран прибыл российский трубоукладчик "Академик Черский", который должен заменить корабли швейцарских подрядчиков, прекративших строительство из-за угрозы американских санкций. Судно шло с Дальнего Востока России около трех месяцев. Именно в этом порту находятся трубы, которые используют для постройки "Северного потока-2"

Спутниковые наблюдения за 10 мая свидетельствуют о перемещении уже сваренных на суше участков труб. Также около строительства заметили российскую баржу "Фортуна", которая будет помогать основному трубоукладчику.

Представитель "Северного потока-2" не опроверг и не подтвердил информацию, собранную журналистами. Если российские корабли продолжат укладку труб, они могут закончить строительство до конца года. Ведь осталось проложить 100 км труб, что равняется примерно 6% всего пути.

Напомним, строительство "Северного потока-2" остановилось в декабре 2019 года из-за санкций США, которые Вашингтон наложил на подрядчиков, которые занимаются укладкой труб для проекта российского "Газпрома".

Как ранее сообщала "Страна", корабль-трубоукладчик "Академик Черский", который вышел из порта на Дальнем Востоке еще в начале февраля, прибыл в Балтийское море.