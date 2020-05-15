Если не наладить противодействие угрозе коронавируса, его последствия могут затмить "испанку" 1918 года.

Об этом утверждается в показаниях бывшего главы управления биомедицинских исследований США Брайта конгрессу, информирует CNN.

"Окно возможностей закрывается. Если мы не выработаем общенациональный скоординированный ответ, основанный на научных данных, то, боюсь, ситуация станет куда хуже и продлится дольше, приведя к беспрецедентному числу заболевших и умерших", - говорится в тексте доклада.

По мнению Брайта, необходимо усиливать меры по борьбе с болезнью: больше информировать общество о том, как избежать заражения, увеличить производство необходимой защитной экипировки и равномерно ее распределять, установить более четко общенациональную программу тестирования, а также добиться большей прозрачности действий государства.

Испанский грипп, или "испанка", - болезнь, эпидемия которой стала, возможно, самой массовой в человеческой истории.

По разным оценкам, ее жертвами числятся от 17 до 100 миллионов человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Северная и Южная Америка стали новыми эпицентрами пандемии коронавируса.

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