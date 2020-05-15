Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в пятницу, 15 мая этот антициклон Quirinius вытеснит дожди, которые были в Украине в четверг. Она рассказала, что 15 мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях. Но в других регионах будет дождь.

Об этом синоптик написала на своей странице в Facebook.

Однако очередной атмосферный фронт принесет дожди на Запад, кроме Волыни и Ровенщины, местами будут дожди в центральных областях, на юге, кроме крайних южных районов, а также вечером дождь дойдет до Донбасса.

Также синоптик предупредила, что у метеочувствительных людей может болеть голова из-за сильных термических и барических прыжков.

Она рассказала, что ближайшей ночью в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей возможные небольшие заморозки на почве. Всего в этих районах +1...+5 градусов. В большинстве районов западных и северных областей +3...+8 градусов. В Черновицкой области до +10 градусов. В центральных областях от +4 Винницкой до +12 в Днепропетровской области. На юге и востоке +9...+13 градусов.

А в течение дня 15 мая в Украине будет примерно +13...+17 градусов, в западных областях +9...+13 градусов, на юге +15...+22 градуса, в Крыму до +25 градусов.

"В Киеве завтра - без дождя. Ночью будет очень холодно, +3...+6 градусов, днем ​​потеплеет до +15, +16 градусов. Пока на теплую майскую погоду рассчитывать не стоит", - предупредила синоптик.

Она пообещала, что 23-24 мая будет солнечно и тепло.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" писала, что синоптики предупреждают о ветренной и дождливой погоде.

Также мы рассказывали, что в Киеве ураган повалил два десятка деревьев.