Президент США Дональд Трамп передал на утверждение в Сенат кандидата на должность посла Соединенных Штатов в Украине Кита Дейтона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Кандидатура отправлена в Сенат: Кит Дейтон на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - указано в сообщении. Теперь гарант ждет одобрения кандидатуры Сенатом. После чего он будет назначен на свою должность.

Глава Германского фонда Маршалла США, генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон в 2018 году стал старшим советником США по вопросам, которые касаются Украины, а с 2010 года руководил Европейским центром Исследований в области безопасности имени Джорджа Маршалла.

О своем намерении назначить Дейтона на должность посла Белій дом заявил еще второго мая.

Напомним, Вадим Пристайко перед своим отлетом в Вашингтон заявил о том, что кандидатура на должность посла США в Украине уже определена, прошла все необходимые согласования и всех устраивает.

Как сообщалось ранее, "Страна" разбиралась, чего ждать от нового посла США в Украине Кита Дейтона.