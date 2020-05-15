Президент США Дональд Трамп, который намерен разорвать торговые отношения с Китаем из-за эпидемии, признался, что потерял двух близких друзей из-за коронавируса. Об этом пишет CNN.

"Я потерял пятерых знакомых, двое из которых были моими очень хорошими друзьями", — сказал Трамп.

Президент добавил, что через пару дней после того, как они заболели он позвонил друзьям узнать об их самочувствии, но получил ответ, что они впали в кому. По словам Трампа, его здоровье его друзей "было не в лучшей форме, и их вес не был "идеальным".

Напомним, в США коронавирусом заразились 1,4 млн, скончались 86 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объявил о конце эры глобализации в мире.

Также мы писали, что в США могут перенести президентские выборы из-за коронавируса.