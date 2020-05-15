Коронавирус: Украина прошла пик?

Главная новость вчерашнего дня – это впервые зафиксированное в Украине превышение количества выздоровевших над количеством заболевших. Конечно, нужно понимать, что такие показатели – 427 выздоровевших при 422 новых зараженных – получились на фоне по-прежнему низкого уровня тестирования граждан (и закон о поголовном тестировании тут не помог).

Но, с другой стороны, если кто-то заражен, но не обращается к врачам, – значит, у него и нет потребности в этом. Поэтому вчерашний показатель – это все-таки достижение.

По большому счету, превышение количества переболевших над количеством заразившихся – это ключевой показатель, определяющий прохождение пика пандемии, поскольку именно он означает, что заполняемость инфекционных отделений больниц увеличиваться не будет и что Украина не окажется в ситуации, которую пережили Италия с Британией и которую до сих пор переживают Штаты, – когда есть тяжелобольные, но им не могут оказать помощь.

Так что этот показатель дает все основания начинать существенное ослабление карантина. Которое в Украине, собственно, уже началось, однако происходит непоследовательно и бессистемно, – в чем в последние дни убедился Киев, когда количество людей, вышедших на работу, существенно увеличилось, а потребность в общественном транспорте при этом удовлетворена не была.

Поэтому сейчас важнее с нового этапа (который планируют на 22 мая) не открывать новые объекты социальной сферы и сферы услуг вроде гостиниц и детских садов, а обеспечить общественным транспортом тех, кто возобновил работу с 12 мая. Потому что без общественного транспорта новый этап ослабления карантина превратится в еще больший коллапс на дорогах, чем тот, который наблюдается со вторника.

G7 приветствовала антиколомойский закон

Послы G7 приветствуют принятый Радой "антиколомойский" закон. Фото: "Страна"

После стран "Большой семерки" вчера решили снова поучаствовать в политической жизни Украины. Теперь поводом для своего совместного заявления они избрали принятие парламентом "антиколомойского" закона о банках, которое, по мнению послов, "укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей".

Этот текст – еще одно послание из разряда тех, которые нужно присылать вместе с автором. Поскольку никакой логикой невозможно объяснить, каким образом принятый закон будет укреплять экономику и углублять международные экономические и торговые связи, которых он вообще не касается. Косвенное объяснение может быть разве что в том, что производной от "антиколомойского" закона может стать получение кредита от МВФ, однако и этот кредит вряд ли можно назвать фактором, укрепляющим экономику. Уж Украине-то это хорошо известно.

Что касается сути заявления послов в непосредственной связи с содержанием самого закона, то ею является неприкрытый цинизм. В Украине приняли закон, по которому банк могут отобрать у собственника, а его обращение в суд на незаконность таких действий просто проигнорируют. И послы государств, которые призывают нашу страну создать сильную и независимую систему правосудия, поприветствовали принятие этого закона.

Между тем, ни в Штатах, ни в любом другом государстве G7 существование такого закона просто невозможно. Невозможно оно вообще в любом государстве, которое хотя бы изображает себя правовым. Так что фактически послы "Большой семерки" поприветствовали формальный отказ Украины от статуса правового, а значит – цивилизованного государства. И сделали это в угоду сиюминутным интересам, предполагающим, что ослабление конкретного олигарха усилит западное влияние на украинскую власть.

Так что честное заявление послов G7 выглядело бы приблизительно так: "Мы рады, что Зеленский открестился от Коломойского, потому что это поможет нам усилить собственное влияние в Украине".

И для такого заявления никаких дополнительных разъяснений не понадобится.

Получит ли Стерненко подозрение от СБУ?

Сергей Стерненко. Фото facebook.com/oleknsandr.ivanov

В деле одесского радикала-убийцы Сергея Стерненко новый поворот: вчера он сообщил о том, что получил повестку, предписывающую прибыть в Главное следственное управление СБУ на Печерске. Причина – некие следственные действия собственно по делу об одесском убийстве 2018 года. Сам Стерненко заявляет, что ему хотят вручить подозрение, хотя из официальной формулировки, которую он привел, это никак не следует.

Безусловно, вручения этого подозрения ждут многие. Даже некоторые народные депутаты от "Слуги народа" неоднократно ставили перед Генпрокуратурой вопрос "когда же?", не говоря уже об оппозиционных политиках. Однако сообщение Стерненко явно написано не для того, чтобы порадовать "Оппозиционную платформу" или Бужанского с Дубинским, – оно рассчитано на противоположную реакцию со стороны правых радикалов. Ведь, как мы уже сообщали, динамовские ультрас пригрозили акцией протеста в случае, если из одесский "коллега" получит такое подозрение.

Впрочем, будет оно или нет, – это еще большой вопрос. Поскольку известно, что дело Стерненко затормозилось как раз тогда, когда его передали из одесской полиции в столичный офис СБУ. Причем причины такой передачи неизвестны до сих пор – ведь ходом следствия они не диктовались.

Поэтому сейчас логичнее было бы ждать не подозрения от Главного следственного управления СБУ, которое никаких реальных следственных действий проводить по понятным причинам не может, а передачи дела назад, в одесскую полицию. Вот тогда действительно можно будет рассчитывать на то, что оно сдвинется с мертвой точки.

Эрдоган давит на Варфоломея: что ждет ПЦУ?

В Турции вновь зазвучали обвинения в адрес Варфоломея, которого подозревают в поддержке госпереворота в 2016 году. Фото: пресс-служба президента Турции

После того, как Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию отказался подписать совместную декларацию с Константинопольским патриархатом, имя его главы Варфоломея сошло со страниц украинских СМИ. Хотя созданная при помощи константинопольского патриарха Православная церковь Украины продолжает достаточно стабильное существование. Даже об атаках на нее со стороны другого создателя – киевского патриарха Филарета – в последнее время ничего не слышно. Однако последние новости из Стамбула могут актуализировать эту тему вновь.

В Турции Варфоломея обвинили в участии в заговоре 2016 года по свержению президента Реджепа Эрдогана. Сделала это провластная пресса, то есть официального обвинения не было, но в Константинопольском патриархате вынуждены были опубликовать официальное опровержение. А значит, там понимают, что речь идет не об обычной журналистской статье.

Очевидно, что все это – часть большой игры Эрдогана, который стремится обезопасить собственную власть. Был или не был Варфоломей участником заговора оппозиционера Гюлена четыре года назад, не так уж и важно. Важно то, что на сегодняшний день он является агентом влияния США в регионе – и об этом можно судить по тому, как американский Госдепартамент приветствовал создание подконтрольной Константинопольскому патриархату ПЦУ. А агенты влияния Запада Эрдогану явно не нужны, учитывая его стремление выстраивать независимую политику, играя на противоречиях Вашингтона и Москвы.

Поэтому задача-минимум для турецкого президента – переориентировать Варфоломея на себя, заставив его порвать с Западом. И для ПЦУ это плохая новость, поскольку поддержка этой церкви изначально строилась на треугольнике Киев – Стамбул – Вашингтон. Киев после президентских выборов из этого треугольника выпал, а теперь и связка двух других "вершин" бывшего треугольника может распасться. И тогда уже ничто не сможет помешать Филарету вернуть себе эту церковь.

Трамп предрекает конец эры глобализации

Трамп объявил конец эпохи глобализации. Фото: facebook.com/DonaldTrump

Дональд Трамп продолжает искать способы ведения предвыборной кампании в условиях эпидемии коронавируса. Не имея возможности даже повлиять на ситуацию с карантином, он решил обернуть его последствия в свою пользу. Вчера американский президент заявил о конце эры глобализации, наступившем из-за коронавируса. В связи с чем, по мнению Трампа, американцы теперь не будут закупать импортные товары, а все будут делать сами.

Безусловно, заявление американского президента имеет, прежде всего, тактическую цель. Ведь почти то же самое он, будучи кандидатом в президенты, говорил и в 2016 году, когда никакого коронавируса не было. Сделав ставку на американский бизнес в противовес транснациональным корпорациям и на американский "пролетариат" глубинки в противовес космополитическим Нью-Йорку, Вашингтону и Лос-Анджелесу, Трамп с первых дней своего президентства пытается закрыть американский рынок для импорта (прежде всего, китайского), стимулируя внутреннее производство и создание рабочих мест для собственных избирателей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что хозяин Белого дома пытается использовать в своих целях и коронавирусный карантин.

Однако, хотя заявление имеет тактический характер, в данном случае Трамп прав и стратегически. Все нынешние планы Евросоюза об открытии границ и, соответственно, восстановлении глобального мирового рынка рухнут в один момент – если вспыхнет вторая волна эпидемии, которую предрекают многие ученые. Что касается Штатов, то они и с первой волной до сих пор справиться не могут.

И если такое состояние продлится не месяцы, а годы, то глобализации действительно придет конец. И об этом следует задуматься не только Трампу, но и лидерам всех других государств, поскольку в таких условиях на первое место нужно будет поставить программы импортозамещения – то есть делать все самим, как и сказал президент США.