С 11 мая, ослабления карантина в Киеве, открыл свои двери для посетителей Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко.

И сотни людей приехали полюбоваться на цветущие сады сирени и душистые магнолии, несмотря на неработающий общественный транспорт, информируют Украинские новости.

Отмечается, что в это время в ботаническом саду как раз цветет сирень - визитная карточка не только парка, но и столицы в целом.

Всего в мире существует 27 видов сирени, и 21 из них находятся в ботаническом саду в Киеве. Сирень цветет и изобилует на склонах Днепра с конца апреля до конца мая.

Ранее "Страна" сообщала, что так называемое "Дерево Цоя" у озера Тельбин в Киеве признали ботаническим памятником.

Также мы писали, что Минздрав признал, что закрывал парки ради психологического воздействия на украинцев.