После того, как 46 младенцев, рожденных в Украине суррогатными матерями для иностранцев, были обнаружены в отеле "Венеция" в Киеве, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба выступил за то, чтобы запретить суррогатное материнство в Украине.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Я буду настраивать на запрете. Тут не нужен особенный закон", - заявил он.

Кулеба сравнил суррогатное материнство для иностранных граждан с торговлей детьми. При этом он отметил возможность в дальнейшем общественных обсуждений перспективы разрешения суррогатного материнства исключительно для украинских граждан. Он подчеркнул, что запрет суррогатного материнства коснулся таких стран, как Индия и Таиланд.

Кулеба отметил, что вместе с детьми, находящимися в отеле "Венеция", там также пребывают новые родители 15 младенцев - иностранцы, которые не могут выехать из Украины. У большинства детей уже есть свидетельство о рождении, и они зарегистрированы в Украине.

Напомним, что омбудсмен Людмила Денисова считает, что суррогатное материнство является проблемой, на которую нужно немедленно реагировать. А предоставление таких услуг иностранцам может нарушать права детей.

Ранее "Страна" писала, что Офис генпрокурора заинтересовался полусотней младенцев, рожденных украинками для иностранцев.

Также мы разбирались, как в Киеве застряли десятки младенцев "на экспорт".