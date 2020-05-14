Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник признался, что начальник главного управления подразделения детективов НАБУ Андрей Калужинский - его кум. И был им еще до начала работы в ведомстве.

Об этом он рассказал в эфире программы "Мокрик По Живому" на телеканале hromadske.

"Да", - ответил Сытник на соответствующий вопрос журналиста. Также, когда ведущий спросил у него, не является ли это конфликтом интересов, Сытник удивился и поинтересовался, в чем может заключаться конфликт.

Кроме того, он рассказал, что комиссия провела проверку возможного конфликта интересов, однако подохрения не были подтверждены.

Напомним, в 2019 году Андрея Калужинского временно отстранили от работы после коррупционного скандала вокруг "Укроборонпрома", однако в апреле того же года он вернулся на должность.

Как сообщала "Страна", глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как украинские суды признали его виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области. Тогда он получил штраф в размере 3 400 грн.