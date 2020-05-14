В США мясо стало продуктом для богатых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в обычных американских магазинах мясо стало пропадать с прилавков, а в премиальных торговых точках имеются обильные запасы этих продуктов.

Такая ситуация связана с тем, что производство дорогих сортов мяса практически не было затронуто пандемией. В то время как крупные заводы серьезно пострадали от кризиса, вызванного коронавирусом.

Выходит, что в то время как потребителям с низким доходом трудно найти мясо, более богатые американцы выбирают предложения, которые часто стоят вдвое дороже.

Как отмечает издание, пандемия в очередной раз показала социально-экономическое неравенство в США.

Ранее сообщалось, что Трамп приравнял мясокомбинаты США к оборонным заводам и запретил закрывать их в разгар эпидемии.

Также мы писали, что советник Трампа заявил о возможности переноса президентских выборов в США из-за коронавируса.