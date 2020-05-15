Полпред России на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в том, что не получилось договориться о прекращении огня в зоне проведения Операции объединенных сил. Киев не принял заявление о бессрочном режиме прекращения огня.

Об этом Борис Грызлов заявил журналистам по итогам заседания, передает "Интерфакс".

"Именно по вине Киева в очередной раз не принято заявление о прекращении огня. Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - сказал он.

Грызлов добавил, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения остается крайне сложной, по данным СММ ОБСЕ, за первые 10 дней мая в отдельных районах Донецкой и Луганской областей было зафиксировано 13 раненых и один убитый среди мирного населения.

"Режим прекращения огня нарушает именно киевская сторона, поэтому она и отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня", - подчеркнул он.

Он напомнил, что в решениях саммита "нормандской четверки" в максимально возможной степени были учтены предложения, поступившие из Киева, в том числе и те, которые касаются участков разведения сил и средств.

Ранее "Страна" писала, что главный переговорщик Кремля по Украине срочно прибыл в Берлин для обсуждения ситуации на Донбассе.

Также мы рассказывали, что Лавров после видеоконференции "нормандского формата" посетовал, что по особому статусу Донбасса так и не продвинулись.