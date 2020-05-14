В четверг, 14 мая, в 17:51 для устранения замечаний на электротехническом оборудовании главной схемы третий энергоблок Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети.

Об этом сообщает пресс-служба станции.

При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором блоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

"Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 14 мая 2020 он составляет 0,11 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" рассказывала, что 10 мая мощности украинских АЭС упали до исторического минимума.

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