Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после того, как украинские суды признали его виновным в коррупционном нарушении во время отдыха в Ровенской области. Тогда он получил штраф в размере 3 400 грн.

Об этом он рассказал в эфире программы "Мокрик По Живому" на телеканале hromadske.

"Заявление я подал, и оно уже больше месяца находится в ЕСПЧ. Были очевидные действия по давлению на судей. У нас есть норма в законе, в административном кодексе, в случае признания определенных нарушений, а они безусловно есть и приведены в моем заявлении в Европейский суд, то это является основанием для пересмотра решения", - заявил он.

По словам Сытника, он прошел все судебные инстанции в Украине, потому решил подать иск в Европейский суд. В обращении он жалуется на нарушения, которые якобы совершили при вынесении приговора о штрафе. Он также отметил, что не считает себя коррупционером, а, если бы считал, ушел бы в отставку.

"Это может быть опасным прецедентом, так как достаточно взять судью ручного и просто надавить на него. Для будущего директора НАБУ или НАЗК это всегда может быть риском, как в случае принятия определенных решений, которые не понравятся лицам, имеющим админресурс, медийный ресурс, достаточно просто составить некий протокол, придумать его и провести через суд", - добавил он.

Напомним, в феврале в Верховной Раде 170 нардепов потребовали отставки главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Протокол о коррупции был составлен против Артема Сытника за то, что он не внес в декларацию информацию о дорогом отдыхе на турбазе в Ровенской области. А за его отдых платили другие люди.