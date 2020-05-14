Ирландский лоукостер Ryanair, который из-за пандемии сократит три тысячи сотрудников, обнародовал перечень правил, которых необходимо придерживаться каждому пассажиру.

Так, одним из таких правил является запрет на посещение уборной без разрешения бортпроводника, информирует Telegram-канал компании.

Отмечается, что новые правила ввели в рамках противодействия COVID-19.

Среди нововведений также проверка температуры в аэропортах перед вылетом и обязательное ношение маски в терминалах и в самолетах.

Из-за новых мер безопасности Ryanair также сократит перечень товаров на борту до упакованных снеков и напитков. Оплату за них можно будет провести только банковскими картами, поскольку авиакомпания решила отказаться от приема наличных средств, через которую может распространяться вирус.

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