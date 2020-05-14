В Болгарии около двух тысяч протестующих вышли на улицы в знак несогласия с продлением карантина. Антиправительственные митинги закончились столкновениями с полицией, передает Reuters.

В частности, на митинг вышли представители праворадикальной партии "Возрождение" в Софии. Их требованием была отставка действующего правительства, которое сравнил с мафией из-за продления антикоронавирусных мероприятий.

"Мы не думаем, что должны жить как рабы, мы должны жить нормальной жизнью. Наше терпение кончилось, и мы хотим, чтобы это правительство ушло", - заявил глава партии Костадин Костадинов.

Начало протеста проходило мирно, но возле здания парламента произошло столкновение с полицией - сторонники партии пытались прорваться через границу. Нескольких протестующих задержали.

Протестующие обвиняли правительство премьер-министра Бойко Борисова из правоцентристской партии ГЕРБ в распространении неясной информации и некомпетентном решении кризиса, вызванного коронавирусом.

Это был первый публичный протест в Болгарии с марта, когда правительство ввело чрезвычайное положение. В стране закрыли школы, рестораны, бары и обязали предприятия ограничить или приостановить деятельность из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Страна" информировала, что с начала мая в Болгарии на карантине разрешили не носить маски в общественных местах.

Также мы писали, что в Болгарии людям разрешили посещать рестораны и кафе.