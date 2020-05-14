Задержанный контрразведкой Службы Безопасности Украины Валерий Шайтанов, который готовил покушение на добровольца Адама Осмаева и подозревается в госизмене, обжаловал решение Шевченковского районного суда Киева, который его и арестовал.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают "Украинские новости".

Жалоба подана его защитой в Киевский апелляционный суд. Заседание суда назначено на 28 мая на 11:30.

Напомним, что Шевченковский районный суд Киева арестовал на 60 судок (до 14 июня) задержанного генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. После этого в Киеве задержан еще один фигурант по его делу. Очередным задержанным оказался сотрудник Центра спецопераций "А" СБУ, который, по данным следствия, также работал на ФСБ РФ.