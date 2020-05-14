На карантине таксисты Киева взвинтили цены из-за отсутствия общественного транспорта
В Киеве из-за отсутствия достаточного количества общественного транспорта, километровых пробок и повышенного спроса цены на такси в некоторые районы столицы из центра города повысили в два раза.
Об этом свидетельствуют данные служб такси, работающих в Киеве.
Так, стоимость проезда от Палаца спорта до Левобережной обойдется минимум в 278 гривен, а до Борщаговки - 316 гривен.
С Печерска до Оболони такси предлагают довезти по цене от 349 гривен.
От Голосеевской улицы до станции метро Житомирская поездка обойдется в 290 гривен.
С площади Льва Толстого на Позняки стоимость поездки составит 226 гривен.
Киевляне отмечают, что цены на поездку из центра города стали примерно в два раза выше.
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин разрешил таксистам ездить по полосе для общественного транспорта.
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