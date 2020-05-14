Количество ВИЧ-инфицированных заключенных в тюрьмах Украины заметно снизилось по сравнению с показателями начала десятилетия. Такие выводы сделали по итогам исследования, которое провел Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко.

Об этом Центр общественного здоровья сообщал в Facebook.

Всего опросили 300 женщин и 701 мужчину в 26 тюрьмах 12 областей Украины. Исследование приурочено Европейской неделе общественного здоровья и посвящено равным возможностям получения качественной медицинской помощи и услуги по профилактике для всех.

Так, врачи узнали, что в тюрьмах страны пребывает 8,4% больных ВИЧ мужчин и 17% женщин. Это значительно меньше показателей за 2009 и 2011 годы, так как тогда насчитывалось 15% от всего количества заключенных. В 2011 - 14%. В 2019 году - 8,9%. Также отмечено, что процент ВИЧ-инфицированных растет в зависимости от количества сроков заключений - от 3,7% среди тех, которые отбывали наказание впервые и 21,6% из тех, кто были заключенными пять и более раз.

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваемости и Европейского регионального бюро ВОЗ, Центральная Азия и Восточная Европа, единственные в мире регионы, где продолжает расти число новых случаев ВИЧ-инфекции и смертей от СПИДа.

Охват антиретровирусной терапией (комплекс процедур, который упрощает и продлевает жизнь инфицированному) среди осужденных, ВИЧ-положительными составляет 86,4%:

86,8% - среди мужчин;

83,3% - среди женщин.

Процент осужденных, живущих с ВИЧ и знающих о своем статусе - 53%:

50,7% - среди мужчин;

66,7% - среди женщин.

Процент осужденных, которые проходили тестирование на ВИЧ - 71,9%:

70,7% - среди мужчин;

78,3% - среди женщин.

Знание о профилактике ВИЧ-инфекции среди 26,4% опрошенных:

26,7% - среди мужчин;

21,4% - среди женщин.

Наибольшее количество ВИЧ-инфицированных насчитывается в в Юго-Восточном регионе - Днепропетровская и Запорожская область. Там общее число больных от всех заключенных - 16%. Меньше всего шансов заразиться у заключенных в Полтавской и Харьковской области - там инфицированных около 2%. Также отмечается, что 11% ВИЧ-инфицированных в ходе опроса отрицали, что когда-либо проходили подобный тест.

Напомним, в Черновцах умер 5-месячный младенец, у которого была обнаружена ВИЧ-инфекция, врожденный порок сердца, двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус.

Как сообщала "Страна", за март 2020 года в Украине официально зарегистрировали 1 349 новых случаев ВИЧ-инфекции и 1 977 случаев туберкулеза.