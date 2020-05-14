Медики рассказали о симптомах загадочного воспалительного синдрома, который наблюдается у детей с коронавирусом. Он напоминает болезнь Кавасаки, или инфекционно-токсический шок.

Об этом в четверг, 14 мая, пишет Daily Mirror.

Основными симптомами является температура, которая держится более пяти дней, сыпь, увеличение шейных лимфатических узлов, покраснение глаз и кожных покровов в районе пальцев рук и ног, диарея, а также сухость губ и появление на них трещин.

Главным образом болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет. Нужно сразу идти к врачу, если у детей обнаружены эти симптомы, ведь раньше начнется лечение, тем меньше риск развития осложнений.

Напомним, что в штате Нью-Йорк (США) трое детей скончались из-за воспалительного синдрома. В Великобритании также зафиксирован рост случаев выявления этого синдрома. Врачи связывают его с заражением коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в Германии нашли препарат, останавливающий размножение коронавируса в организме.

