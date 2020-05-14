Компания американского бизнесмена Илона Маска закончил бурить второй тоннель новой скоростной подземной транспортной системы в Лас-Вегасе, по которой будут ездить поезда из автомобилей Tesla. После этого начинается второй этап - строительство станций. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

"Это первая транспортная система Маска. По тоннелям будут ездить поезда из автомобилей Tesla. После Лас-Вегаса Маск планирует построить ветки в Лос-Анджелесе. Чикаго и от Вашингтона до Балтимора", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2018 года под Лос-Анджелесом открылся первый скоростной подземный тоннель, в презентации которого принял участие американский бизнесмен Илон Маск.

Также мы сообщали, что в Лас-Вегасе на выставке электроники Tesla на автопилоте сбила российского робота Promobot.