В лабораторных условиях кошки легко заражаются вирусом SARS-CoV-2, который вызывает коронавирус и могут стать источниками инфекции для других кошек. К такому выводу пришли ученые США и Японии после определенных исследований.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале New England Journal of Medicine.

В процессе исследования трем кошкам ввели вирус, выделенный у человека с COVID-19. После этого в течение трех дней результаты анализа мазков, взятых из носовой полости животных, показали, что все кошки заражены. На следующий день после того, как животным был введен инфекционный агент, в каждую клетку к зараженным кошкам было помещено по одной здоровой кошке. Через шесть дней у них тоже был выявлен вирус.

Уточняется, что ни у одной из инфицированных кошек не было симптомов болезни, и все они справились с коронавирусом. Но ученые предупреждают, что больные коронавирусом должны помнить, что они могут передать вирус своим домашним питомцам, у которых иногда возникают тяжелые симптомы респираторного заболевания.

Также исследователи обеспокоены тем, что результаты научного исследования могут быть неверно истолкованы как доказательство опасности зараженных животных для людей. Но пока нет никаких научно подтвержденных свидетельств, что человек может заразиться SARS-CoV-2 от кошки.

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