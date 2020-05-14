С 25 мая Генеральное консульство Украины в Милане возобновляет прием граждан после перерыва из-за коронавирусного карантина. Посетители должны соблюдать все противоэпидемических требования. Об этом сообщается на странице ведомства в соцсети.

"До завершения объявленных властями Италии ограничительных мер посетители должны использовать защитные маски и, по возможности, перчатки, соблюдать безопасную дистанцию не менее 1 метра как в помещении консульства, так и снаружи. В помещении консульства может находиться не более одного человека/семьи на каждом из 5 мест приема", - говорится в сообщении.

Консульство оставляет за собой право отказать в оказании консульских услуг в случае несоблюдения указанных мер.

Уточняется, что прием граждан будут вести только по предварительной записи на сайте www.consmilano.com.ua. Записаться на оформление "белого паспорта" и выдачу готового загранпаспорта граждане могут по адресу gc_itm@mfa.gov.ua.

Ранее "Страна" писала о том, что в Италии легализировали четверть миллиона заробитчан-нелегалов и дали им по 1000 евро.

Также мы сообщали, что в Италии заявили о создании первой вакцины против коронавируса.