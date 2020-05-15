В пятницу, 15 мая, Украина продолжает жить в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

На первом этапе ослабления ограничений начал открываться бизнес. В первые дни в непродовольственные магазины многие пошли, чтобы просто прогуляться после затяжного карантина, без особых планов на шопинг, в парикмахерских и салонах красоты настоящий ажиотаж, а вот рестораторы не очень довольны.

Транспорт не запустили, и это спровоцировало пробки в крупных городах. К примеру в Киеве на этой неделе водители жалуются, что в центр из пригорода не доехать и за 2 часа.

В Мининфраструктуры вчера рассказали, как будут запускать транспорт в Украине, но пока без конкретных дат.

В киевском метро рассказали, что готовы открыться с 25 мая, как того просит мэр Виталий Кличко, но ждут, что скажут в Кабмине.

Что касается такой насущной проблемы, как детские сады, то в Минздраве не исключили, что они могут возобновить работу на втором этапе ослабления карантина - с 22 мая.

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08:00 Киев уже сковали пробки: на 08.00 блокированы почти все мосты с левого берега на правый.

07:57 Активистку Грету Тунберг позвали на заседание экспертного совета по коронавирусу, которое проводит амерканское агентство CNN.

07:53 Первая десятка стран по приросту заболевших за минувшие сутки. Из стран Западной Европы - в списке только Британия. В России заметный спад заболеваемости - она уже второй день ниже второго места. Зато в лидерах Бразилия и США.

07:42 Замминистра здравоохранения Светлана Шаталова объяснила, почему в Украине делают мало тестов на коронавирус. По ее мнению, другие страны могут делать "не такие" тесты.

"Сравнить статистику — это сравнить что с чем? Знаем ли мы, что входит в статистику тех стран, о которых вы сказали? Возможно, они в свою статистику включают просто измерение температуры, быстрые уфа-тесты, еще что-то...".

Замминистра отметила, что Украина дает статистику исключительно по ПЦР-тестированию. "Кто говорит, что в Польше только данные по ПЦР-тестам попадают в статистику? Что туда не попадают быстрые тесты или что-то еще?" - сказала Шаталова в эфире канала "Наш".

По тестам на миллион населения - Украина на 105 месте в мире. Как видим, ниже Молдовы, Палестины, Киргизии, Кубы и Ботсваны.

07:30 С 15 мая в Киеве будут открыты уже 33 рынка. Полный список:

Торговая площадка Феофановская, ул. Заболотного, 48-А.

Рынок Демеевский, ООО Манхэттен, ул. Изюмская, 1.

ТРК Базар на лесной, ООО Панорама-Инвест, ул. Попудренко, 65.

Рыночный комплекс Маяк, ПФ ООО Ремонтник, ул. Попудренко, 90/2.

КП Владимирский рынок, ул. Антоновича, 115.

ООО Печерский рынок, Печерская площадь, 1.

Рынок Иллис, ООО Иллис, ул. Чернобыльская, 16/80.

КП Бессарабский рынок, Бессарабская площадь, 2.

Рынок Левобережный, ЧАО “Днепровский рынок”, ул. Сверстюка, 3.

Т/М Дарница, ЧАО Днепровский рынок, ул. Попудренко, 5.

Рынок Шлях, ООО Горизонт-Инвест, ул. Зодчих, 52/1.

Рынок ЧП Колибрис, ул. Л. Курбаса, 6.

Рынок Одесский, АОЗТ Истерн-Трейд, проспект Академика Глушкова, 32-38.

ООО РУИОЛ, Рынок Выгуровский, ул. Бальзака, 94.

ЧАО Рынок Нивки, ул. Щербаковского, 47.

МЧП Забота, ул. Туполева, 13.

ООО ТК “Борщаговский, Рынок Западный, ул. Депутатская, 2.

Рынок Отрадненский, ОАО “Торговый комплекс Борщаговский, бульвар В. Гавела, 18.

ООО Цветочная Поляна Рынок Лукьяновский, ул. Юрия Ильенко, 1.

ООО Фермер – Торг Плюс, ул. Электротехническая, 18

Рынок Полесье, ООО Полесье, ул. Минская, 2-А.

Рынок Виноградарь, ООО Рынок Виноградарь, просп. Василия Порика, 2-А.

ООО Агрорынок, ул. Вербицкого, 32.

Рынок Днепр, ООО ТД Днепр, б-р Кольцова, 12.

ЧАО Фирма Лесная, рынок Лесной, ул. Миропольская, 2.

ООО Дарницкий рынок, ул. Сормовская, 15.

Рыночный комплекс Соломенский, ООО Фирма Гарант, ул. Соломенская, 24.

КП Житний рынок, ул. Верхний Вал, 16.

ООО Нисэк, рынок Позняки, ул. Ревуцкого, 12/1.

Рынок Полюс, ООО Агро-Эко-Вектор, просп. Маяковского, 17.

ЧАО Рынок Оболонь, ул. Героев Днепра, 41.

ООО Торговый комплекс Борщаговский, ул. Зодчих, 58-А.

Рынок Мостицкий, просп. Правды, 3-А.