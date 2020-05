Российская певица Земфира поздравила экс-главу парламентской фракции "Голос" певца и нардепа Святослава Вакарчука с 45-м днем рождения. Она опубликовала видео с Вакарчуком, на котором они поют вместе.

Ранее Земфиру внесли на "Миротворец" с формулировкой "за отрицание российской агрессии и

манипуляцию общественно значимой информацией".

Видео появилось на Facebook-странице артистки 14 мая, в день рождения Вакарчука.

На видео кадры из 2013 года. Тогда 11 апреля, в киевском Дворце cпорта на концерте Земфиры певица с Святославом Вакарчуком спела известный хит The Beatles Let It Be.

Ролик она подписала кратко: "Какой горластый! Слава, я тебя люблю".

Скриншот: myrotvorets.center

