Начальник Одессой таможни Михаил Грибанов, которого накануне СБУ положила лицом в асфальт, сегодня опроверг свое задержание. Он собрал брифинг и заявил, что взятку не брал и его никто не задерживал.

Об этом сообщает "Думская".

По его словам, в среду, 13 мая, в здании Одесской таможни, а также в помещениях таможенных постов "Черноморский" и "Одесса" проводились следственные действия, во время которых ни одному руководителю не предъявили подозрение.

Также чиновник заявил, что то, как были проведены следственные действия, можно считать "определенным давлением" на него.

"Можно было это сделать более элегантно, так как мы всегда сотрудничаем с другими правоохранительными органами и всегда готовы предоставить любую информацию. Однако это решили сделать, как в боевике. Видимо, это определенное давление на меня за мою государственническую позицию", - заявил Грибанов, который не отрицает, что на фото и видео с места проведения спецоперации, действительно, присутствует он.

"Это был я. Я находился в это время на улице, во дворе Одесской таможни. Меня положили на землю, надели наручники, но через восемь минут их сняли. Я так понимаю, это сделали ради картинки", - заявил таможенник.

Михаил Грибанов подтвердил, что оперативники СБУ и следователи ГБР задержали начальника отдела таможенного оформления таможенного поста "Черноморский".

Адвокаты Грибанова добавили, что обыски проходили без постановления следственного судьи и правоохранители допустили ряд нарушений. Адвокаты дополнили протокол обыска 30 замечаниями.

По словам юристов, следователи изъяли документацию, которая не касается деятельности руководства таможни, а имеет отношение к работе инспекторов. Кроме того, был изъят телефон Грибанова.

В свою очередь СБУ утверждает, что на Одесской таможне действовала целая коррупционная схема, организованная руководством.

"Должностные лица двух постов "Одесса" и "Черноморск" зарабатывали на том, что поставили на поток вымогательство взяток от импортеров. Например, за "доплату" с каждого контейнера с ними можно было "договориться" о ввозе товаров без дополнительного контроля", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Следствие также установило, что злоумышленники создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов.

"Чтобы "решить" вопрос, импортеры доплачивали еще и за снижение стоимости задекларированных товаров. Стоимость одного такого платежа составляла от 200 до 4000 долларов", - отмечается в сообщении.

После сбора общей "кассы" часть денег, по данным СБУ, передавалась руководству Одесской таможни.

Правоохранители задокументировали получение участниками схемы 800 долларов США и задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск", добавляет пресс-центр.