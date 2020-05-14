В селе Феськи в Харьковской области молодые люди и подростки избили 19-летнюю девушку. Свои действия они снимали на камеру мобильного телефона. Потом выложили видео с издевательствами в социальные сети.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В воскресенье, 10 мая, потерпевшая вышла на прогулку со своей 18-летней знакомой, которая завела ее в малолюдное место рядом с заброшенным магазином за кладбищем. К девушке подошли еще шестеро ее знакомых, которые по очереди стали бить и оскорбляли ее. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. Видео выложили в социальной сети.

Полицейские установили личности всех правонарушителей. Среди них трое несовершеннолетних - от 14-ти до 16-ти лет, остальным участникам - от 18-ти до 22-х годов.

Предварительно установлено, что расправу над потерпевшим организовала ее 18-летняя подруга. Мотивы такого поступка устанавливают следователи.

Сведения о случившемся внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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