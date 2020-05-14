После публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило свой прогноз падения спроса на нефть во втором квартале, в четверг, 14 мая, цены на нефть на торгах потянулись вверх, в то время, как накануне они падали. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 по Киеву составляет $30,18 за баррель, что на $0,99 (3,39%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Фьючерс на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,91 (3,6%) - до $26,2 за баррель.

Мировой спрос на нефть во втором квартале может упасть на 19,9 млн б/с - до 79,3 млн б/с, подсчитало МЭА. Теперь агентство ожидает, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с меньше, чем в прогнозе в прошлом месяце.

Падение мирового спроса на нефть в апреле составило 25,2 млн б/с в годовом исчислении в связи с мерами по предотвращению распространения COVID-19.

МЭА ожидает, что в мае добыча в Саудовской Аравии существенно упадет в рамках сделки ОПЕК+, добыча в США и Канаде продолжит падать, что приведет к историческому снижению мировых поставок нефти на 12 млн б/с, до 88 млн б/с - это самый низкий уровень за последние девять лет.

"Беспрецедентные обязательства" Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+ должны "поддержать оптимизм инвесторов относительно некоторого улучшения положения на рынке в июне и июле", - отмечает экономист The Economist Intelligence Unit Кайлин Бирч.

"Однако серьезные понижательные риски сохраняются. Страны по всему миру в мае начинают постепенно снимать ограничения, введенные из-за COVID-19, и остается неясно, каким будет исход", - передает ее слова MarketWatch.

Если снятие ограничений окажется преждевременным и начнется вторая волна, "мы можем ожидать новых карантинных мер и падения нефтяных цен", считает Бирч.

Опубликованный накануне отчет Минэнерго США показал неожиданное снижение запасов нефти в Штатах. Согласно отчету, за неделю, завершившуюся 8 мая, они сократились на 700 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 4,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали за неделю на 3 млн баррелей.

В то же время, ОПЕК в среду снизила прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки и теперь ожидает, что он составит 91,1 млн б/с.

Ранее "Страна" писала о том, что после решения саудитов сократить добычу нефти цена на нее превысила отметку в $31.

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