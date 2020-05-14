В Харькове директора одного из городских коммунальных предприятий подозревают в служебной халатности, из-за которой в городе умер ребенок. В полиции считают, что из-за неправильных действий директора 13-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В сообщении говорится, что директор коммунального предприятия в нарушение требований Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" не проконтролировал постройку поля и допустил использование ворот для мини-футбола, установленных в нарушение правил безопасности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности на время следствия.

Несчастный случай произошел в марте 2017 года. Во время игры в футбол на площадке в модульном городке для переселенцев погиб 13-летний мальчик - от порыва ветра ворота упали и ударили подростка по голове.

В декабре 2019 года следственное управление завершено досудебное расследование в отношении другого подозреваемого - директора строительной организации, которая делала спортплощадку. Ему инкриминируется ч.2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Фото: Национальная полиция

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