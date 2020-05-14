В Черновцах умер 5-месячный младенец, у которого была обнаружена ВИЧ-инфекция, врожденный порок сердца, двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook .

"5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией, рожденный от ВИЧ-инфицированной матери. Имел врожденный порок сердца, двустороннюю пневмонию, подозрение на коронавирус. Мать была неблагосклонна к лечению, последние месяцы не являлась на осмотр к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице", – говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в регионе умерли четверо пациентов с подтвержденным COVID-19. Все умершие, помимо коронавируса, имели также сопутствующие заболевания. Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине – 98.

Как известно, Черновицкая область является лидером по заболеваемости коронавирусом. Там был зафиксирован первый случай еще в начале марта, а сейчас уже 2516 заболевших, 465 из них выздоровели.

Напомним, по данным на утро 14 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 16 847 человек.