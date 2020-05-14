Компания Google, которая ранее представила ОС Android 11 и назвала главные фишки новой операционной системы, закрывает музыкальный стриминговый сервис Play Music. Плейлисты из него пользователям советуют перенести в сервис YouTube Music.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Google начала приглашать переходить на основной музыкальный сервис, чтобы в дальнейшем они могли перенести в YouTube Music все свои плейлисты и библиотеки с Google Play Music, пока он не закрылся окончательно.

"Пока пользователи будут иметь доступ к обоим сервисам. Мы хотим убедиться, что у каждого будет время перенести свой музыкальный контент и привыкнуть к YouTube Music, поэтому будем присылать много сообщений в течение этого года, пока пользователи больше не смогут иметь доступ к Google Play Music", - говорится в компании.

Все пользователи сервиса получат письмо на e-mail, под которым они зарегистрированы в сервисе. В письме будут содержаться подробные инструкции о том, как начать перенос полной истории и контента, а также подкастов на новый сервис

Для переноса нужно скачать приложение YouTube Music, нажать кнопку переноса в YouTube Music, после чего ваши загрузки, покупки, добавленные песни и альбомы, личные плейлисты, ругательства и дизлайки, радиостанции и личные настройки будут перенесены.

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