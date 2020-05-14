В Украине люди умирают от раковых заболеваний, сахарного диабета и хронических респираторных болезней в 24,7% случаев.

Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг.

Согласно оценкам ВОЗ, на 2020 год ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 72,35 года. Ожидаемая продолжительность жизни женщин - 77,1 лет, мужчин - 67,6 лет. Среднемировой показатель равен 72 годам.

Кроме того болезней, на итоговый показатель для Украины влияет высокая доля самоубийств: 22,4 случая на каждые 100 тыс. населения.

Продолжительность здоровой жизни в стране ожидается в пределах 64 лет, в том числе для мужчин - 60,3 года и для женщин - 67,6 лет.



Напомним, ранее в ВОЗ намекнули о первых положительных результатах новых методов лечения коронавируса.

Также мы писали, что в ВОЗ призвали поровну распределить между людьми еще не созданное лекарство от коронавируса.