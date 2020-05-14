Киевский метрополитен готов к запуску. Об этом "Стране" сообщила Наталья Макогон, заместитель начальника КП "Киевский метрополитен".

"Мы готовы к возобновлению перевозок, но ждем алгоритм конкретных действий от Кабмина", - сообщила "Стране" Наталья Макогон, добавив, что метро в столице не может открыться, пока нет соответстующего решения правительства. Потому что именно постановлением Кабмина 17 марта были приостановлены пассажирские перевозки в метрополитенах Украины (Киева, Харькова, и Днепра).

Мэр Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой открыть метро с 25 мая, причем разрешить ему работать в обычном режиме. Но пока соответствующего решения от правительства нет.

"Позволят ли нам открыться 25 мая - не знаю. Мы же не синоптическое бюро. Ждем решения Кабмина. Есть документ – работаем, нет документа – продолжаем ждать. Работать мы готовы", - заявила Наталья Макогон.

По ее словам, киевское метро будет принимать все "карантинные" меры безопасности.

"Что касается дезинфекции, то в усиленном режиме мы начали ее проводить еще до приостановления пассажирских перевозок. Обрабатывали подвижной состав (каждый поезд перед каждым рейсом), а также пассажирские и служебные зоны: платформы, эскалаторы, кассовые окна, ручки и т.д.", - сообщила "Стране" Наталья Макогон.

"При этом, по инструкции, срок действия дезинфекции на поверхностях – 14 дней. Но мы обрабатывали каждый день, понимая объемы пассажиропотока и уровень ответственности. Метро - не маленький офис, где сидит три человека: до приостановки работы пассажиропоток киевского метро составлял 1,5 млн людей в день", - отметила замначальника Киевского метрополитена.

При этом она не исключает, что пассажиропоток может измениться, когда метро откроют.

"Учитывая карантин, конечно, пассажиропоток может стать другим. К тому же, я лично понимаю, что те люди, которые могут продолжать работать дома, пока ограничат свое пребывание на улице и не будут спешить в метро", - сказала Наталья Макогон.

На вопрос о том, что учитывая количество пассажиров, соблюдать безопасную дистанцию в киевском метрополитене на практике окажется сложно, в Киевском метрополитене говорят, что будут проводить информационную кампанию.

"Мы будем усиленно информировать пассажиров о необходимости соблюдения масочного режима и дистанции. Такие информационные материалы у нас сразу появились, в них недостатка нет. Но, как сказал Виталий Владимирович, наше здоровье в наших руках. Маску на каждого пассажира Кличко не наденет силой. Каждый человек в первую очередь должен дорожить своим здоровьем. Мы второй месяц на карантине, видим статистику по заболеваемости. Тут ответственность в первую очередь на самих гражданах. Я надеюсь, что люди будут придерживаться всех ограничительных норм", - заявила Наталья Макогон "Стране".

При этом она отметила, что в Киеве до карантина был один из самых плотных пассажиропотоков с самыми короткими интервалами между поездами - 90 секунд в пик. Тогда как, по словам Макогон, для европейского метро норма – от 2-3 минуты, а то и 5, и 8 минут.

На вопрос будет ли метрополитен вводить обязательное ношение масок и если да, то каким образом будет это контролировать Макогон сказала, что все зависит от решения правительства, которым метро будет открыто.

"Метрополитен – достаточно гибкая структура. Мэр призывает Кабмин возобновить работу подземки в обычном режиме. Исторически у нас есть опыт и продления часов работы, и ограничения пассажиропотока на некоторых станциях, как, например, было во время масштабных футбольных матчей", - сообщила Макогон.

И добавила, что за два месяца карантина Киевский метрополитен недополучил дохода на 500 млн грн.

Напомним, что на этой неделе в Киеве остро встал вопрос открытия метро. С частичным смягчением карантина многие люди вышли на работу, а иного способа добраться до нее, кроме как на наземном транспорте, пока нет. Это привело к автомобильному коллапсу в столице: город погряз в пробках. А таксисты, пользуясь повышенным спросом, взвинтили цены в 2-3 раза.