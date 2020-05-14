Сотрудники департамента киберполиции Нацполиции Украины разоблачили двух правонарушителей, которые взламывали аккаунты и продавали конфиденциальную информацию о полдьзователях. Делали они это на закрытых форумах. От действий хакеров пострадали более 1,5 млн человек в разных странах.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В сообщении говорится, что киберполицейские Черновицкой области совместно со следователями разоблачили двух братьев, которые вмешивались в работу автоматизированных систем с помощью специальной программы. Она подбирала логины и пароли к учетным записям популярных во всем мире интернет-ресурсов.

Полученную конфиденциальную информацию злоумышленники сбывали на закрытых хакерских форумах, а также в мессенджерах. Кроме этого, с аккаунтов, имевших активный денежный баланс, частично выводили средства на подконтрольные банковские счета.

Правоохранители провели обыски. По предварительному осмотру на изъятой компьютерной технике выявлено 55 тысяч файлов, на которых находится более 1,5 миллиона учетных записей граждан разных стран мира.

За предыдущий год от преступной деятельности фигуранты "заработали" около миллиона гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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